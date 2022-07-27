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Решилась на откровенные съемки не просто так: Медведева раскрыла все карты

27 июля 2022 17:40
Решилась на откровенные съемки не просто так: Медведева раскрыла все карты

Решение стало поворотным в жизни спортсменки.

Евгения Медведева рассказала, почему согласилась на эротическую фотосессию. Ранее откровенные снимки фигуристки произвели фурор среди поклонников.

Несколько месяцев назад звезда «Ледникового периода» стала героиней мужского глянцевого журнала Maxim. Фигуристка позирует на обложке в откровенном купальнике, а в беседе с журналистами рассказывает о своих переживаниях в жизни. Как оказалось, фигуристка согласилась на съемку для того, чтобы доказать себе и окружающим, что она больше не подросток.

«Для меня это огромный шаг. Я почувствовала, что хочу красивую фотосессию», — рассказывает спортсменка в YouTube-шоу Forbes.

При этом Медведева не скрывает, что не осталась полностью довольна ни снимками, ни самой обложкой. Но при этом сам факт подобной фотосессии все равно был важен для нее.

Фото: EastNews
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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