Решилась на отчаянный шаг: вы не узнаете звезду «6 кадров» после пластики

На счету российской актрисы Галины Даниловой несколько десятков ролей в кино и сериалах, но и по сей день зрители знают ее как одну из героинь «6 кадров». В скетч-шоу она взяла на себя образы комичных блондинок — жен, чиновниц и матерей. Но поклонники даже и не подозревали, что в личной жизни Галине с ее юмористическим талантом совсем не до смеха.

Актриса была замужем четыре раза, и все браки закончились крахом. Первый и третий супруги ей изменяли, а второй был деспотом и поднимал на нее руку. Четвертым мужем Даниловой стал турок, капитан круизного корабля. Бурный курортный роман актриса «перевезла» в Москву. Причем мужчина был на 17 лет младше Галины. После того как Данилова узнала о неверности очередного супруга, она подала на развод.

Из депрессии актриса решила выйти оригинальным способом. В 2016 году Галина решилась на отчаянный шаг и стала участницей шоу «На 10 лет моложе». Данилова согласилась на кардинальное преображение и несколько пластических операций. Ей провели подтяжку лица, сделали блефаропластику и установили грудные импланты. После пластики актриса стала выглядеть гораздо эффектнее, однако узнать ее зрители смогли с трудом.