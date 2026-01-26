Решил пересмотреть советские мультики и не поверил ушам: переозвучили худшим образом, а виноват в этом актер из «Джентльменов удачи»

Представьте: вы включаете «Золотую антилопу», а вместо бархатного баритона Рубена Симонова и симфонического оркестра слышите синтезаторный треск и голоса, будто набранные по объявлению.

Это не кошмар — это реальность 2026-х, когда около полусотни классических советских мультфильмов получили «новую версию» с убогой переозвучкой. Как это стало возможным?

Что произошло?

В конце 1990-х — начале 2000-х на телеканалах стали появляться «отреставрированные» версии хитов «Союзмультфильма»: «Мойдодыр», «Гуси-лебеди», «Аленький цветочек», «Оранжевое горлышко». Картинку слегка подчистили, а вот звук… Звук заменили полностью.

Исчезли оркестровки, голоса Клары Румяновой, Анатолия Папанова, Георгия Вицина, самого Корнея Чуковского, читавшего своего «Мойдодыра». Вместо них — безликая озвучка, артикуляция не совпадающая с движением губ персонажей.

В титрах значились ООО «Студия АС» и ООО «Детский сеанс 1». На своём сайте последние гордо предлагали каналам 11 часов «лучших отечественных мультфильмов в новой версии (реставрация изображения и новый звук)».

Почему так вышло? Три ключевые версии

«Экономия» (наивная версия). Мол, оригинальные плёнки испортились, а для цифрового эфира нужно было улучшить качество. Отдали подрядчикам, те сделали дешево и сердито. Версия хлипкая: оригиналы сохранились и прекрасно реставрируются другими студиями без замены звука.

«Проблема с правами» (самая вероятная версия). Здесь надо вспомнить лихие 1990-е. В 1991 году студия «Союзмультфильм» была приватизирована, а её гигантская коллекция стала разменной монетой. В начале 90-х права на огромный пакет мультфильмов (для показа за пределами СНГ) были проданы актёру Олегу Видову (тот самый миллиционер из из «Джентльменов удачи») и его жене-американке Джоан Борстейн.

Они вложили миллионы в реставрацию картинки и профессиональный перевод на английский для западного рынка. По самой логичной версии, компании вроде «Детского сеанса» в 2000-х годах для российского ТВ приобрели не оригинальные советские копии, а именно эти «американские» версии — с качественной картинкой, но с английской звуковой дорожкой.

Брать дорогие права на оригинальный звук у наследников «Союзмультфильма» или Видова было накладно. Проще и дешевле оказалось «снести» всю англоязычную фонограмму и нанять неизвестных актёров, чтобы те начитали текст «по-русски» — быстро, дёшево, отсюда и вопиющая разница в качестве.

«Просто бизнес» (циничная версия). Создание «новой версии» с новым звуком позволяло компании-владельцу этой версии иметь эксклюзивные права на показ. Старые, общедоступные копии с оригинальным звуком для многих каналов оказались вне правового поля или дороги. А вот «новодел» от «Детского сеанса» можно было легально и недорого крутить в утреннем эфире, забивая детскую сетку вещания.

Мораль: если вдруг ваш ребёнок смотрит советский мультфильм, а вас коробит от звука — проверьте. Вы наткнулись на ту самую «версию 2001 года». Ищите оригинал, потому что голос Румяновой или Папанова звучат куда органичнее.

