Решил бороться со злом, а не примкнуть к нему: Маск вмешался в громкий скандал вокруг «Звездных войн» — «повесточка» Disney не прошла

10 августа 2025 16:11
Теперь мышиная студия пошла на попятную.

Главную роль в громком конфликте между Джиной Карано и Disney неожиданно сыграла третья сторона, и имя ей — Илон Маск. Судебные разбирательства длились дольше года, и теперь, из-за «железного человека», легендарная киностудия понесла небывалый репутационный урон.

Напомним, Карано, актриса из «Мандалорца», которую уволили в 2021 году года из-за обвинений в выражении «правых взглядов», подала в суд на Disney и Lucasfilm за дискриминацию чуть больше года назад. Иск финансировал лично Маск, который поддержал актрису в борьбе против пресловутой «повесточки», несмотря на то что никогда не встречался со звездой.

После долгих споров стороны неожиданно урегулировали конфликт. Детали мирного соглашения не раскрываются, но Disney официально заявили, что не против вновь поработать с Джиной в будущем. Для «мышиной» студии это шаг назад от конфронтации к диалогу — а для Карано возможность перевернуть страницу.

В благодарственном посте актриса искренне выразила признательность Илону Маску, называя его «добрым самаритянином» и отмечая, что он не требовал ничего взамен. Она также поблагодарила своих адвокатов и поклонников, заявив, что готова двигаться дальше и сосредоточиться на искусстве.

При этом, Lucasfilm пока не сделали никаких заявлений о возвращении Карано в «Звездные войны», и планы на будущее «Мандалорца» после фильма 2026 года остаются туманными. Но одно ясно — вмешательство миллиардера заставило гиганта Disney смягчиться. Кто знает, может, это начало новой главы не только для Карано, но и для всей студии целиком?

Ранее мы также писали: «Звездные войны» нашли нового Дарта Мола: Мэтт Смит пересядет с дракона на истребитель

Фото: Legion-Media, кадр из сериала «Мандалорец»
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
