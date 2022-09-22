Решение вызвало шок: семья представила памятник Юрию Шатунову

Вскоре после смерти Юрия Шатунова заговорили о том, что музыканту нужно установить памятник. В результате был объявлен конкурс, в рамках которого любой желающий мог предложить свой эскиз монумента.

Выбор победителя оставался за семьей ныне покойного артиста. Как сообщает издание «Аргументы и Факты», Светлана Шатунова вместе с детьми, сыном Дэннисом и дочерью Эстеллой, приняли окончательное решение и представили публике будущий памятник, который установят на могиле певца.

Фигура исполнителя будет выполнена в полный рост. В руках у Юры микрофон, который он прижимает к своей груди. Вот только вид памятника многим не понравился. Особенно сильно фанатов разочаровала одна деталь.

«Микрофон не сморится, лучше бы розы держал», «Надо было белые розы добавить, это его фишка, изюминка», — сокрушаются интернет-пользователи.

Между тем вдова Шатунова подметила, что отказалась от роз, поскольку верит, что возле памятника ее мужу всегда будут лежать живые цветы.