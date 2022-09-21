Решение вынесено: чем обернулся для Успенской скандал с соседями

Летом этого года Любовь Успенская стала объектом пристального внимания публики из-за громкого скандала. Все произошло, когда артистка отправилась на прогулку вместе с дочерью Татьяной Плаксиной и своей собакой. В тот день вряд ли случилось бы что-то серьезное, не появись рядом соседский французский бульдог.

Пес напал на звезду и ее четвероногого друга. Певица решила не писать жалобу на своих соседей, которые, в отличие от звезды, в правоохранительные органы все-таки обратились. По их словам, артистка вовсе не была жертвой, поскольку сама избила бульдога. Стоит ли говорить, что королева шансона с подобными обвинениями не согласилась.

Дело казалось запутанным. В Сети писали, что исполнительнице может грозить уголовная ответственность и суровое наказание. Теперь же все точки над «i» окончательно расставлены.

Как сообщает издание «Комсомольская правда », решение по делу артистки вынесено. «В возбуждении уголовного дела в отношении Любови Успенской отказано», — подытожила адвокат знаменитости Елена Сенина.