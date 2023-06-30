Решение принято: что ждет Богомолова после внезапной отмены спектакля

Константин Богомолов попал в неприятную ситуацию. Зрители больше не смогут наслаждаться спектаклем режиссера «Идеальный муж». Театр им. Чехова снимает с репертуара комедийную постановку, которая в феврале этого года отметила свое 10-летие.

Поклонники Богомолова посчитали, что руководство театра намеренно вставляет палки в колеса супругу Ксении Собчак. Свет на запутанную ситуацию пролил Вадим Верник, заместитель директора по связям с общественностью.

Отвечая на вопросы журналистов, Верник заметил, что в театре было принято твердое решение, но оно никак не связано с Богомоловым. Постановщику не стоит переживать за свою творческую деятельность — «отменять» его никто не собирается.

В качестве доказательства Верник привел тот факт, что другие постановки знаменитого режиссера остаются целыми и невредимыми.