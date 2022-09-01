Решатся лишь смелые: пройдите тест и узнайте свой самый большой страх

Страх - одна из базовых человеческих эмоций. По своей сути это цепная реакция. которая происходит в мозгу - в ответ на какое-то стрессовое событие происходит выброс химических веществ. Именно они являются причиной учащенного дыхания и сердцебиения, а также энергии, которой наполняется тело, готовое в случае необходимости дать решительный отпор. Многие люди считают страх постыдным чувством, мол, такая реакция - для слабаков, однако ученые придерживаются противоположного мнения. По их словам, именно благодаря страху человечество до сих пор не вымерло. Если бы мы не боялись, то не избегали бы встреч с опасными хищниками и ядовитыми змеями, не соблюдали бы осторожность во время рискованных событий и т.д. Кстати, гримасы, которые возникают на лице людей в момент испуга, являются неосознанными - это результат инстинктивного напряжения мышц. Как правило, в момент испуга брови человека и верхние веки приподнимаются, в то время как нижние веки остаются напряженными, а губы вытягиваются.

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