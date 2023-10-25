Репутация так себе: женщин с этими именами все обходят стороной

С ними не стоит иметь дел, чтобы не пожалеть.

Некоторые девушки кажутся средоточием отрицательных качеств. С ними сложно выстроить общение, они зациклены только на себе и могут даже развязать конфликт. Оказалось, что такие характеристики во многом зависят от имени женщины. С обладательницами некоторых из них лучше не иметь дел.

Галина. Считается, что такие дамы — прирожденные сплетницы, которые проводят свободное время за перемалыванием косточек другим людям. Кроме того, они демонстрируют вредное поведение и являются активными спорщицами.

Милана. Обладательница данного имени обычно очень высокого мнения о себе. Найти подход к такой капризной, а иногда еще и истеричной девушке непросто. При этом сделать какую-то подлость другому человеку для нее не составит труда.

Яна. Такая девушка несет в себе образ очень скандальной особы. В ее характере заложена повышенная вспыльчивость, которая приводит к постоянным столкновениям с людьми. А еще Яны легкомысленно относятся к партнерам, меняя мужчин как перчатки.

Кристина. Популярно мнение, что эти женщины собрали в себе все основные отрицательные качества: стервозность, высокомерие и навязчивость. Кроме того, обладательницы данного имени откровенно не хотят взрослеть и брать на себя ответственность, а еще сторонятся любой сложной работы.