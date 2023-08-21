Репутация так себе: о чем шепчутся актеры за спиной у Александры Захаровой

Александра Захарова давно не ладит с коллегами по цеху. Артистка вступила в конфликт не только с директором «Ленкома» Марком Варшавером, но и с остальными артистами театра.

Актеры шепчутся за спиной дочери Марка Захарова, осуждая ее непотребное поведение. Оказалось, что репутация знаменитости в труппе так себе. Об этом журналистам «Комсомольской правды» рассказал Варшавер.

По уверению Марка Борисовича, Захарова ни во что не ставит других артистов. С большинством из них знаменитость разговаривает «по-хамски», а со многими даже не здоровается. Кроме того, звезда открыто заявляет, что коллеги «воруют» у нее роли. При этом, как заметил директор «Ленкома», у актрисы четыре главные роли, поэтому ей грех жаловаться.

«Нахальная некрасивая дама», — такую характеристику дал Варшавер Александре Захаровой.

Вдобавок он уточнил, что все без исключения актеры «не могут терпеть» дочь ныне покойного Марка Анатольевича.