Репутация под угрозой: откровения придворных о Меган Маркл предали огласке

В публичных интервью Меган Маркл неоднократно рассказывала о жестокости и абьюзе, с которыми сталкивалась при жизни в королевском дворце. Но оказалось, что и сама герцогиня Сассекская отличалась безжалостным нравом по отношению к придворным. Журналисты давно заметили, что все сотрудники, работавшие с Меган и Гарри, увольнялись спустя полгода после работы.

А на днях в прессу попали отрывки из будущей книги Валентина Лоу «Придворные: скрытая власть короны ». Автор привел конкретные случаи, как герцогиня доводила персонал до слез насмешками и издевательствами. По заверениям Лоу, поведение Маркл стало причиной увольнения личного секретаря Саманты Коэн. Опыт работы на Меган и Гарри женщина окрестила как существование с «парой подростков».

Герцогиня рассорилась и с личной помощницей Мелиссой Тубати и с администратором Кенсингтонского дворца Эми Пикерилл. А одну из разрыдавшихся после беседы с Меган работниц пришлось успокаивать принцу Уильяму. Причем жалобы сотрудниц и ранее попадали в СМИ, а представители королевской семьи даже объявили о начале расследования по каждому заявлению. Но его результаты были засекречены.