Репутация не будет прежней: ужаснетесь, как на самом деле Будулай относился к поклонникам

Михай Волонтир был не из тех артистов, которые упиваются собственной славой. Зрители полюбили его в образе цыгана Будулая, но нельзя сказать, что любовь эта была взаимной.

Знаменитости удавалось скрывать свое истинное отношение к поклонникам. Миллионы женщин забрасывали артиста любовными письмами, искренне полагая, что актер если и не ответит на них, то хотя бы прочитает. Но с посланиями Волонтир обходился жестко.

К ним любимец публики не хотел даже притрагиваться. Разбирать почту актер доверил своей жене Ефросинье, которой хранил лебединую верность. Однако она мазохисткой не была и также не читала строчки, в которых другие женщины признаются в любви ее мужчине. В итоге подобные откровения отправлялись прямиком на помойку. И стоит признать, что столь наплевательское отношение к чужим чувствам накладывает не лучший отпечаток на репутацию ныне покойного артиста.