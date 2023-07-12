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Репутация не будет прежней: Орбакайте влипла в большие неприятности

12 июля 2023 07:45
Репутация не будет прежней: Орбакайте влипла в большие неприятности

Скандал вокруг знаменитости продолжает набирать обороты.

Вот уже несколько недель поклонники Кристины Орбакайте обсуждают ее отмененный концерт в Южно-Сахалинске. По версии организаторов, певица в последний момент сорвала выступление и заявила, что не может приехать в город, чтобы выступить на шоу.

Ради восстановления справедливости продюсер мероприятия даже обратился в суд, однако инстанция не поддержала его. Закон оказался полностью на стороне артистки. А не так давно выяснилось, что версия организаторов заметно отличается от правды.

По словам представителей Орбакайте, она не срывала концерт. На самом деле сами организаторы решили отменить его, а вину свалить на исполнительницу.

«СМИ выдумали, что Кристина якобы сорвала концерт. Это неправда. Кристина не отменяла выступление», — цитирует слова представителя Орбакайте «Комсомольская правда».

При этом собеседник издания особенно подчеркнул, что обвинения бросили тень на репутацию исполнительницы. И именно поэтому она решила высказаться и развеять все слухи.

Фото: Legion-Media
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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