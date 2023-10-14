Репутация испорчена: о подлом поступке Вицина стало известно только после смерти

Георгий Вицин был известен как один из самых талантливых артистов СССР. Миллионы зрителей следили за каждой его ролью и никогда не скупились на комплименты. Однако мало кто знал, каким человеком звезда «Кавказской пленницы» был вне экрана.

Как оказалось, долгое время Виниц поддерживал теплые отношения с актером Николаем Хмелевым. Артиста он считал своим учителем и нередко оказывался дома у него. А со временем Вицин закрутил роман с супругой Хмелева Диной Тополевой.

Молодого артиста не смущало, что его новая знакомая значительно старше и замужем. Многие вечера они проводили в долгих прогулках, разговаривая об искусстве и актерском ремесле. А однажды Тополева объявила, что уходит от мужа и теперь будет жить с Вициным.

Неожиданное известие шокировало Хмелева. Долгое время он не мог прийти в себя, но впоследствии все же простил молодого коллегу. Вицин же старался не распространяться об этой истории, поэтому о подлом поступке публика узнала уже после смерти актера, когда его близкие делились своими воспоминаниями.