Репутация испорчена: о подлом поступке Вицина стало известно только после смерти
Не все смогут назвать артиста хорошим другом.
Георгий Вицин был известен как один из самых талантливых артистов СССР. Миллионы зрителей следили за каждой его ролью и никогда не скупились на комплименты. Однако мало кто знал, каким человеком звезда «Кавказской пленницы» был вне экрана.
Как оказалось, долгое время Виниц поддерживал теплые отношения с актером Николаем Хмелевым. Артиста он считал своим учителем и нередко оказывался дома у него. А со временем Вицин закрутил роман с супругой Хмелева Диной Тополевой.
Молодого артиста не смущало, что его новая знакомая значительно старше и замужем. Многие вечера они проводили в долгих прогулках, разговаривая об искусстве и актерском ремесле. А однажды Тополева объявила, что уходит от мужа и теперь будет жить с Вициным.
Неожиданное известие шокировало Хмелева. Долгое время он не мог прийти в себя, но впоследствии все же простил молодого коллегу. Вицин же старался не распространяться об этой истории, поэтому о подлом поступке публика узнала уже после смерти актера, когда его близкие делились своими воспоминаниями.