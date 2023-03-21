Рэперша размера plus-size потрясла фанатов нарядом: одни блестящие полосочки (фото)

Икона бодипозитива, 34-летняя рэперша Лиззо шокировала фанатов откровенным нарядом на концерте в Лондоне.

Певица вышла на сцену концертного зала O2 Arena в облегающем костюме, состоящем из нескольких синих полос, прикрывающих грудь и зону ниже живота. Искрящийся аутфит, больше похожий на купальник, исполнительница дополнила ботинками в тон на грубой подошве. Оголенные участки тела покрывала прозрачная нейлоновая ткань.

Лиззо гастролирует по Европе с туром Special, названным в честь ее прошлогоднего альбома. Каждый ее наряд — это насмешка над сторонниками модельных параметров и клишированным представлением о внешности. В Германии она появилась перед фанатами в таком же «купальнике», только желтого цвета. В Париже она спустила штаны своего костюма золотого цвета прямо во время соло на флейте.

В своих песнях она пропагандирует любовь к себе, внутреннюю красоту людей и принятие своих естественных размеров. Поклонники в восторге от харизматичной пышнотелой исполнительницы. Порой в ее соцсетях можно встретить критические комментарии.