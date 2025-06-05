В фильме играли возлюбленных: что та самая Бриджит Джонс на самом деле чувствовала к герою Хью Гранта

Судя по всему, актриса была в фан-клубе Гранта задолго до того, как им довелось поработать вместе.

Любовный треугольник Рене Зеллвегер, Хью Гранта и Колина Ферта стал одной из лучших комедийных любовных историй в современном кино, а потому последняя часть «Дневника Бриджит Джонс» уж точно разбила сердца немалому количеству поклонников франшизы.

Оба актера, однако, стали одними из главных красавчиков Голливуда задолго до того, как сыграли в «Бриджит Джонс» — Ферт появился во все той же роли мистера Дарси в телеадаптации романа Джейн Остен «Гордость и предубеждение», а Грант, в свою очередь, сыграл в таких хитах как «Экспромт» и «Ноттинг Хилл».

С тех пор актеры так и не теряюь позиций, оставаясь сердцеедами даже в уже солидном возрасте, а Рене Зеллвегер, в свою очередь, немало пострадала из-за Ферта — все из-за судьбы его героя в финальной части «Бриджит Джонс».

Рене Зеллвегер жутко переживала накануне первой встречи с Хью Грантом

Актриса, которая все эти годы поддерживала дружеские отношения с Грантом, призналась, что не могла найти себе места перед первой встречей с актером на съемочной площадке «Бриджит Джонс» — все потому, что к тому моменту Зеллвегер была большой фанаткой Гранта и не могла себе представить, что будет играть с ним в одном фильме.

Актриса также рассказала, что в юности, будучи студенткой, жила в квартире, располагавшейся над кинотеатром — в котором, в свою очередь, проходили достаточно громкие премьеры, включая и показы фильмов с Хью Грантом.

Рене Зеллвегер разделяет чувства фанаток Колина Ферта после премьеры «Бриджит Джонс. Без ума от мальчишки»

Ранее актриса не раз признавалась, что за время работы с Колином Фертом в первых трех фильмах франшизы смогла построить с актером настоящую дружбу, а потому играть в четвертой картине без него актрисе было довольно тяжко. Недавно же Зеллвегер рассказала, что, возможно, чувствовала себя по-настоящему депрессивно потому, что со временем полюбила даже вымышленного персонажа, которого играл Ферт.

Кроме того, съемки той самой сцены, в которой появляется «призрак» Марка Дарси, тоже сыграли на эмоциях актрисы, которая в тот момент и осознала, что это — самый настоящий конец всего пути, который она прошла вместе с Фертом.

Кстати, «Бриджит Джонс» занимает почетное место в нашей подборке лучших романтических комедий последних 20 лет — об остальных читайте здесь.