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Ремонт в квартире Нагиева выдал то, чего никто о нем не знал: фото

21 августа 2022 21:30
Ремонт в квартире Нагиева выдал то, чего никто о нем не знал: фото

Поклонники были по-настоящему удивлены.

Как и многие звезды до него Дмитрий Нагиев принял решение отремонтировать квартиру на глазах у публики, для чего заручился поддержкой команды Натальи Барбье.

Телеведущий продемонстрировал свое жилище, где вразнобой смешались разные стили и подходы к интерьеру, и озвучил неожиданное даже для самой Барбье пожелания.

«Я хотел бы [дизайн] в светленьких тонах, может быть, что-то приближенное к "провансу", поскольку для меня это стиль, который не стареет», — попросил Нагиев в эфире программы «Идеальный ремонт».

Съемочная группа пошла артисту навстречу, но решила узнать о нем больше через его коллег. Лариса Гузеева, Александр Градский, Егор Бероев сошлись во мнении, что, несмотря на брутальный образ, Дмитрий тяготеет к домашнему уюту.

Ремонт в квартире Нагиева выдал то, чего никто о нем не знал: фото

Принять эту мысль зрителям программы оказалось гораздо сложнее — слишком россияне привыкли к суровой маске Нагиева:

«Не подходит ему [стиль], хотя, может, это образ брутальный, а в жизни другой», «Такой ремонт больше Орбакайте подошел бы, а не холостяку Нагиеву».

Фото: Legion-Media
Альбина Тагзиева
Альбина Тагзиева
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