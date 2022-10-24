Ремонт у Кушнир из «Ищейки» вызвал народный гнев: «Цыганская тесная кибитка»

Анна Банщикова, звезда сериалов «Ищейка» и «Двое из ларца», обратилась в программу «Идеальный ремонт», чтобы ее создатели помогли ей преобразить гостиную к Новому году, поскольку у самой актрисы из-за занятости совершенно не было на это времени.

Но в процессе работы команда телепередачи решила кардинально переделать еще и детскую младшей дочери Банщиковой. В итоге дизайнеры и строители практически до неузнаваемости изменили облик сразу двух комнат в доме.

Сама Анна и ее семья остались довольны ремонтом, хотя и отметили, что оказались будто не в своей квартире, ведь «все теперь другое». А вот зрители программы, напротив, оставили в Интернете множество возмущенных комментариев, поскольку им увиденный результат категорически не понравился.