Ремонт у Кушнир из «Ищейки» вызвал народный гнев: «Цыганская тесная кибитка»
Идеи дизайнеров подошли героям, но очень разочаровали зрителей.
Анна Банщикова, звезда сериалов «Ищейка» и «Двое из ларца», обратилась в программу «Идеальный ремонт», чтобы ее создатели помогли ей преобразить гостиную к Новому году, поскольку у самой актрисы из-за занятости совершенно не было на это времени.
Но в процессе работы команда телепередачи решила кардинально переделать еще и детскую младшей дочери Банщиковой. В итоге дизайнеры и строители практически до неузнаваемости изменили облик сразу двух комнат в доме.
Сама Анна и ее семья остались довольны ремонтом, хотя и отметили, что оказались будто не в своей квартире, ведь «все теперь другое». А вот зрители программы, напротив, оставили в Интернете множество возмущенных комментариев, поскольку им увиденный результат категорически не понравился.
«Неудобные спальные места, острые углы, непрактичные шкафы... Непонятно, чем руководствовались дизайнеры, выбирая такое», «Светлую, просторную квартиру превратили в цыганскую тесную кибитку», — отметили критики. По их мнению, после такого передачу и вовсе стоило бы переименовать в «Неидеальный ремонт».