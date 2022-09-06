Ремонт на даче Панкратова-Черного разозлил публику: «Это неуважение!»

73-летний Александр Панкратов-Черный всегда мечтал о даче, поэтому с нетерпением ждал, когда достроится его дом в поселке Сырьево. Потом в здании уже начались отделочные работы, тогда-то актеру и предложили принять участие в проекте «На дачу», пообещав привести в порядок земельный участок. Территория требовала вложения больших сил и средств: близко к земле проходили грунтовые воды, которые делали невозможной организацию огорода. В результате почва просто заросла густыми сорняками.

Дизайнеры телепрограммы создали в углу участка березовую рощу, установив специальную систему полива. Забор из профнастила рабочие скрыли за деревянными шпалерами. Также сад обзавелся кустарниками, клумбами и оригинальной скамьей изогнутой формы. Панкратов-Черный искренне порадовался преображению участка. Но пользователей Сети такой ремонт только разозлил: они отметили, что продумана была лишь роща, в то время как остальную территорию просто покрыли газоном. По их мнению, для народного артиста можно было создать полноценную веранду или беседку с летней кухней и столом для гостей.