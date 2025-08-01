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Ремейк сказки с усатым Прилучным обошел Чебурашку: называем самые ожидаемые фильмы 2025-го

1 августа 2025 18:07
Чебурашка и Павел Прилучный

Иностранных лент в топе мало, но среди них есть новая «Субстанция».

Лето постепенно подходит к концу, но кинопрокат только разгоняется. Пока Marvel отдыхает, а Голливуд всё никак не определится с курсом, в топе самых ожидаемых — вдруг, совсем не блокбастеры, а почти родные лица: Чебурашка, Шарик, Матроскин и деревянный мальчик с большим сердцем.

Кто в топе

По данным свежего опроса Wanta Group, именно «Простоквашино» сейчас возглавляет индекс ожидания с внушительным отрывом — 14,5 баллов. Напомним, в ленте усатого и бородатого отца семейства сыграет Павел Прилучный, роль мамы доверят Лизе Моряк, а Печкина воплотит в жизнь Иван Охлобыстин.

Ремейк сказки с усатым Прилучным обошел Чебурашку: называем самые ожидаемые фильмы 2025-го

За ним идёт «Чебурашка 2» — кстати, первая рекордсменом по сборам прокате, так что зрительский аппетит понятен, но удивительно, что лента оказалась на второй строчке.

Ремейк сказки с усатым Прилучным обошел Чебурашку: называем самые ожидаемые фильмы 2025-го

Замыкает тройку новая интерпретация «Буратино», которая, судя по всему, будет куда темнее и амбициознее сказки, что мы знаем.

Западные фильмы уступают отечественным

А вот западные премьеры ждут ощутимо меньше (опираемся на цифры опроса, а не наши впечатления). «Иллюзия обмана 3» всё ещё держится на плаву, но далеко не в лидерах. Артхаусный ужастик «Одно целое» и мрачный «Дракула» интересуют только тех, кто читает рецензии до сеанса, а не после.

Ремейк сказки с усатым Прилучным обошел Чебурашку: называем самые ожидаемые фильмы 2025-го

Фильмы, которые вышли, но все еще популярны

Интересно и то, какие уже вышедшие фильмы ещё не посмотрели, но очень хотят. Больше всего — десятую часть «Пилы». Судя по всему, у россиян всё ещё есть тяга к олдскульному хоррору с кровью и философскими замашками.

Ремейк сказки с усатым Прилучным обошел Чебурашку: называем самые ожидаемые фильмы 2025-го

На одном уровне идут «Плагиатор», «На деревню дедушке» и «Материалистка» — три проекта с разными сюжетами. Опрос проводили в конце июля, в городах-миллионниках, среди тех, кто реально ходит в кино. То есть зрителей, голосующих кошельком, а не просто оставляющих комментарии под заметками.

Вывод очевиден: зритель соскучился по понятному, тёплому, немного ностальгическому, но всё же новому кино. И теперь вопрос в другом — оправдают ли эти фильмы доверие, или очередной раз придётся уходить с сеанса с кислой миной.

Печкина усами в пол, Матроскина — на счетчик: эту бандитскую главу «Простоквашино» о 90-х никогда не экранизируют. Гена пытается поднимать миллионы, ушастого везут в дурдом: в «Чебурашке» не раскрыли весь сюжет сказок Успенского.

Фото: Кадр из фильма «Простоквашино» (2025), «Иллюзия обмана 3» (2025), «Чебурашка 2» (2025), «Пила 10» (2025), «Чебурашка» (2022)
Игорь Мустафин
Игорь Мустафин
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