Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Ремейк «Богомола», драма в духе «Императрицы Ки» и триллер про дипфейки: 5 дорам, которые выходят в сентябре — и уже врываются в топы

Ремейк «Богомола», драма в духе «Императрицы Ки» и триллер про дипфейки: 5 дорам, которые выходят в сентябре — и уже врываются в топы

1 сентября 2025 17:09
Ремейк «Богомола», драма в духе «Императрицы Ки» и триллер про дипфейки: 5 дорам, которые выходят в сентябре — и уже врываются в топы

Записываем даты громких премьер.

Корейская индустрия развлечений не дает зрителям ни секунды на отдых. В сентябре 2025 года выходят сразу несколько громких проектов — от ремейка культового французского триллера до масштабной исторической драмы. Тут и жесткие расследования, и дворцовые интриги, и истории мести, и даже немного романтики для баланса.

Мы собрали подборку дорам, которые обсуждают еще до премьеры. Каждая из них обещает захватить все внимание, несмотря на занятость и ранний подъем.

«Богомол: Первородный грех»

Дата выхода — 5 сентября

Корейский ремейк французского «Богомола» обещает не уступать оригиналу в напряжении. Детектив Чха Су-ёль (в исполнении Ким Ён Гвана) скрывает собственное прошлое, пока в городе не появляется серийный убийца, копирующий почерк печально известной Чон И-син (Ким Хи Э).

Женщина сидит в тюрьме пожизненно, но теперь ей нужен союзник — и она выдвигает условие: расследование должен возглавить ее сын. Поклонники оригинала вовсю ждут выхода первых серий, чтобы сравнить атмосферу.

Ремейк «Богомола», драма в духе «Императрицы Ки» и триллер про дипфейки: 5 дорам, которые выходят в сентябре — и уже врываются в топы

«Мутная вода»

Дата выхода — 26 сентября

Масштабная историческая драма в духе «Императрицы Ки», где эпоха Чосон показана через судьбы людей разного статуса. Чан Ши Юль (Ро Ун) прячет тайну прошлого, Чхве Ын (Шин Ё Ын) руководит торговой гильдией и защищает своих людей, а чиновник Чон Чон (Пак Со Хам) идет против коррупции.

Их пути пересекаются на реке Кенган — и вскоре превращаются в схватку за выживание и справедливость. Всего девять эпизодов, которые, скорее всего, пролетят как один миг.

Ремейк «Богомола», драма в духе «Императрицы Ки» и триллер про дипфейки: 5 дорам, которые выходят в сентябре — и уже врываются в топы

«Осуждение»

Дата выхода — 24 сентября

Актриса Хан Со-мин (роль исполняет Со Ён Хи) была на вершине карьеры, но личная трагедия ломает ее жизнь: родители становятся жертвами мошенников, использующих дипфейк-технологии. Отказавшись от глянца и красных дорожек, героиня решает внедриться в преступную сеть и уничтожить ее изнутри.

История обещает быть жесткой — без пощады, без легких развязок. Мрачный триллер включает восемь эпизодов, поэтому осилить дораму можно будет за один вечер.

«По тонкому льду»

Дата выхода — 20 сентября

Новая криминальная драма не имеет никакого отношения к своей тезке из России. Здесь домохозяйка Ын-су (Лим Джи Ён) ухаживает за больным мужем и случайно находит партию запрещенных веществ, стоимостью в миллионы. Вместе с Ли-Гёном (Пак Хэ Джун), который по ночам снабжает богатых наследников разного рода препаратами, она ввязывается в бизнес, который приносит легкие деньги.

Все меняется, когда дело попадает в руки детектива Чан Тэ-гу (Чон Ун Ин). И тут зритель уже не понимает, на чьей стороне быть.

Ремейк «Богомола», драма в духе «Императрицы Ки» и триллер про дипфейки: 5 дорам, которые выходят в сентябре — и уже врываются в топы

«Моя юность»

Дата выхода — 5 сентября

Среди триллеров и исторических драм — островок романтики. Сон У-хэ (Чхве Ву Шик) в детстве был звездой, но после предательства взрослых и трагической первой любви закрылся от мира. Теперь он работает флористом и пишет книгу.

Его встреча с Сон Джэ-ён (Ким Со Хён) — девушкой, пережившей крах богатой семьи, — запускает новую историю. На этот раз — о второй попытке и надежде. Мелодрама на 12 эпизодов должна подарить приятное чувство эйфории, как и все корейские произведения данного жанра.

Ремейк «Богомола», драма в духе «Императрицы Ки» и триллер про дипфейки: 5 дорам, которые выходят в сентябре — и уже врываются в топы

Сентябрьские премьеры будут максимально разными. Но объединяет их одно: каждая уже успела привлечь внимание зрителей еще до выхода. Так что если вы искали повод устроить марафон — похоже, пора отложить все дела.

Ранее мы писали: «011 и 333 встретились в другом мире»: на Netflix выходит боевик со звездами «Игры в кальмара», но вместо выживания — схватка киллеров

Фото: Кадры из сериала «Богомол: Первородный грех», «Мутная вода», «Моя юность», «По тонкому льду»
Валерия Белашкова
Валерия Белашкова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
От пародии на «Чужого» до самой горькой серии с псом Фрая: 10 самых лучших эпизодов «Футурамы», которые хочется пересматривать снова и снова От пародии на «Чужого» до самой горькой серии с псом Фрая: 10 самых лучших эпизодов «Футурамы», которые хочется пересматривать снова и снова Читать дальше 1 сентября 2025
Любовь с первого кадра: 6 Sci-Fi-сериалов с идеальными открывающими сценами — от «Одних из нас» до забытого хита 60-х Любовь с первого кадра: 6 Sci-Fi-сериалов с идеальными открывающими сценами — от «Одних из нас» до забытого хита 60-х Читать дальше 31 августа 2025
Любовь со второго взгляда: 5 роскошных Sci-Fi-сериалов с отвратительными первыми сериями — большинство зрителей бросают смотреть, а зря Любовь со второго взгляда: 5 роскошных Sci-Fi-сериалов с отвратительными первыми сериями — большинство зрителей бросают смотреть, а зря Читать дальше 29 августа 2025
Подсказка, которую разглядели лишь фанаты: 5 сезон «Очень странных дел» готовит нового злодея — и это будет кто-то из своих Подсказка, которую разглядели лишь фанаты: 5 сезон «Очень странных дел» готовит нового злодея — и это будет кто-то из своих Читать дальше 29 августа 2025
«Столько неожиданных поворотов»: новый детектив из Австралии рвется в топы — и вы «проглотите» все 6 серий за один вечер «Столько неожиданных поворотов»: новый детектив из Австралии рвется в топы — и вы «проглотите» все 6 серий за один вечер Читать дальше 28 августа 2025
Попросили ИИ найти замену «Ментовским войнам»: за минуту назвал хит от HBO, британскую драму и сомнительное французское аниме Попросили ИИ найти замену «Ментовским войнам»: за минуту назвал хит от HBO, британскую драму и сомнительное французское аниме Читать дальше 1 сентября 2025
Расписание ближайших сериальных премьер: что в сентябре будут крутить на Okko, «Кинопоиске», Kion и других платформах Расписание ближайших сериальных премьер: что в сентябре будут крутить на Okko, «Кинопоиске», Kion и других платформах Читать дальше 1 сентября 2025
Мечтаете посмотреть «Доктор Стоун», но путаетесь в порядке? Полная хронология и гайд по просмотру уже здесь Мечтаете посмотреть «Доктор Стоун», но путаетесь в порядке? Полная хронология и гайд по просмотру уже здесь Читать дальше 1 сентября 2025
«Футурама» и «Симпсоны»: два культовых мультика за 26 лет стали частью одной вселенной — доказываем и показываем «Футурама» и «Симпсоны»: два культовых мультика за 26 лет стали частью одной вселенной — доказываем и показываем Читать дальше 1 сентября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше