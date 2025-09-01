Ремейк «Богомола», драма в духе «Императрицы Ки» и триллер про дипфейки: 5 дорам, которые выходят в сентябре — и уже врываются в топы

Корейская индустрия развлечений не дает зрителям ни секунды на отдых. В сентябре 2025 года выходят сразу несколько громких проектов — от ремейка культового французского триллера до масштабной исторической драмы. Тут и жесткие расследования, и дворцовые интриги, и истории мести, и даже немного романтики для баланса.

Мы собрали подборку дорам, которые обсуждают еще до премьеры. Каждая из них обещает захватить все внимание, несмотря на занятость и ранний подъем.

«Богомол: Первородный грех»

Дата выхода — 5 сентября

Корейский ремейк французского «Богомола» обещает не уступать оригиналу в напряжении. Детектив Чха Су-ёль (в исполнении Ким Ён Гвана) скрывает собственное прошлое, пока в городе не появляется серийный убийца, копирующий почерк печально известной Чон И-син (Ким Хи Э).

Женщина сидит в тюрьме пожизненно, но теперь ей нужен союзник — и она выдвигает условие: расследование должен возглавить ее сын. Поклонники оригинала вовсю ждут выхода первых серий, чтобы сравнить атмосферу.

«Мутная вода»

Дата выхода — 26 сентября

Масштабная историческая драма в духе «Императрицы Ки», где эпоха Чосон показана через судьбы людей разного статуса. Чан Ши Юль (Ро Ун) прячет тайну прошлого, Чхве Ын (Шин Ё Ын) руководит торговой гильдией и защищает своих людей, а чиновник Чон Чон (Пак Со Хам) идет против коррупции.

Их пути пересекаются на реке Кенган — и вскоре превращаются в схватку за выживание и справедливость. Всего девять эпизодов, которые, скорее всего, пролетят как один миг.

«Осуждение»

Дата выхода — 24 сентября

Актриса Хан Со-мин (роль исполняет Со Ён Хи) была на вершине карьеры, но личная трагедия ломает ее жизнь: родители становятся жертвами мошенников, использующих дипфейк-технологии. Отказавшись от глянца и красных дорожек, героиня решает внедриться в преступную сеть и уничтожить ее изнутри.

История обещает быть жесткой — без пощады, без легких развязок. Мрачный триллер включает восемь эпизодов, поэтому осилить дораму можно будет за один вечер.

«По тонкому льду»

Дата выхода — 20 сентября

Новая криминальная драма не имеет никакого отношения к своей тезке из России. Здесь домохозяйка Ын-су (Лим Джи Ён) ухаживает за больным мужем и случайно находит партию запрещенных веществ, стоимостью в миллионы. Вместе с Ли-Гёном (Пак Хэ Джун), который по ночам снабжает богатых наследников разного рода препаратами, она ввязывается в бизнес, который приносит легкие деньги.

Все меняется, когда дело попадает в руки детектива Чан Тэ-гу (Чон Ун Ин). И тут зритель уже не понимает, на чьей стороне быть.

«Моя юность»

Дата выхода — 5 сентября

Среди триллеров и исторических драм — островок романтики. Сон У-хэ (Чхве Ву Шик) в детстве был звездой, но после предательства взрослых и трагической первой любви закрылся от мира. Теперь он работает флористом и пишет книгу.

Его встреча с Сон Джэ-ён (Ким Со Хён) — девушкой, пережившей крах богатой семьи, — запускает новую историю. На этот раз — о второй попытке и надежде. Мелодрама на 12 эпизодов должна подарить приятное чувство эйфории, как и все корейские произведения данного жанра.

Сентябрьские премьеры будут максимально разными. Но объединяет их одно: каждая уже успела привлечь внимание зрителей еще до выхода. Так что если вы искали повод устроить марафон — похоже, пора отложить все дела.

