Ремейк «17 мгновений весны» разозлил фанатов Тихонова — и не только их: для тех, кто ждал новый сериал, есть плохие новости

26 февраля 2026 17:09
Еще до начала съемок начались проблемы.

В конце 2024 года прогремела новость: Первый канал готовит новый сериал про Максима Исаева (он же Штирлиц). Не планировался буквальный ремейк «Семнадцати мгновений весны», а скорее экранизация трилогии «Экспансия» Юлиана Семенова — про работу разведчика в Испании и Южной Америке после войны.

Сценарий поручили Артему Чащихину-Тоидзе, одному из авторов «Начальника разведки». Съемки обещали начать летом 2025-го, которые одобрила дочь великого писателя Ольга Семенова.

Очень бережное отношение к тексту отца, очень большой литературный вкус и очень большая любовь, — говорила она про сценарий.

Главная интрига была даже не в сюжете, а в главном герое. Кто сыграет Штирлица? Перебрали кучу актеров, но подходящего так и не нашли. И тогда Константин Эрнст объявил: сыграет тот, кого зрители помнят лучше всего, — сам Вячеслав Тихонов.

С помощью нейросетей и дипфейка его образ планировали «воскресить» на экране. Дочь актера идею поддержала: так писали во многих новостях. Это была ложь. Анна Тихонова заявила: никаких переговоров с ней не ведут.

Более того, она назвала идею кощунственной и отказалась давать разрешение. А без него, по закону, использовать изображение умершего в коммерческом проекте нельзя. К слову, зрители тоже были не в восторге от идеи.

Только без пластмассового Штирлица-Тихонова, плиз. Есть же похожие актеры, — говорили в Сети.

С тех пор — тишина. Прошло больше года, а новых внятных новостей о сериале нет. Ни кастингов, ни тизеров, ни даже подтвержденной даты съемок. Похоже, громкая идея с цифровым Штирлицем так и осталась экспериментом, который не случился. Но может случиться когда-нибудь потом.

Ранее мы писали: Юрский не должен был сниматься в «Месте встречи»: сохранил роль только благодаря Высоцкому

Фото: Кадры из сериала «Семнадцать мгновений весны»
Валерия Белашкова
Валерия Белашкова
