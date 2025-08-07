Меню
Религия такое запрещала: последнюю волю султана Сулеймана его преемники исполнить отказались – похоронили не так, как хотел

7 августа 2025 09:25
Правитель после смерти преподал урок своим наследникам.

Султан Сулейман Великолепный умер на поле битвы под Сигетваром — в 72 года, в доспехах, а не в халате. Великая Османская империя потеряла правителя, а мир — человека, который даже смерть превратил в важный для народа урок. Который в «Великолепном веке» не отразили.

Во-первых, в завещании он просил не закрывать ему руки саваном, чтобы все увидели, что он уходит с пустыми руками. Человек, державший в руках судьбы миллионов, хотел напомнить: с собой в могилу не унесёшь ни власти, ни золота. И эту его волю близкие исполнили — она не противоречила религии.

Но… это было лишь первое желание. Второе стало настоящей сенсация. Сулейман велел похоронить с ним сундук, что в тот момент было строго запрещено исламом. Его сын Селим II растерялся, и вызвал шейх-уль-ислама Эбусууда Эфенди. Тот повелел открыть сундук, заявив, что если в нем есть что-то ценное, то хоронить его не будут точно.

Внутри оказались не драгоценности, а фетвы. Сотни постановлений, выданных Сулейману за 46 лет правления. Всё, что он делал как правитель, было одобрено исламом — и он хотел доказать это Всевышнему.

Увидев содержимое, шейх-уль-ислам ахнул:

«О наш Султан, ты предстал перед Всевышнем в чистом виде, ибо делал все по нашим фетвам. Сможем ли мы, теперь ответить перед Всевышнем за свои фетвы?»

Сундук хоронить не стали.

Сулейман ушёл с пустыми руками. Но оставил после себя больше, чем многие: урок для потомков и страшный вопрос для всех, кто вершит судьбы.

Ранее мы писали: Хюррем-султан перед смертью слезно умоляла лишь о двух вещах: одну из них так и не исполнили из-за «предательства» Селима

Фото: Кадр из сериала «Великолепный век»
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
