Реквизит из «Бриллиантовой руки» пошел на благо СССР: сегодня такое невозможно

Одна из самых эмоционально напряженных сцен фильма «Бриллиантовая рука» — это финальное противостояние Семен Семеныча с Леликом и Козодоевым. «Битва» происходила на территории автомойки, где злодеи в итоге получили по заслугам.

Действие происходит в Центральном районе города Сочи. Так вот, специально для фильма была с нуля построена настоящая автомойка. После съемок щедрые создатели картины передали «декорацию» в городское управление. Так мойка не только стала частью великолепной картины, но еще и принесла пользу местному населению. Возможно ли что-нибудь подобное в наши дни?

Сам автосервис Лелика находился совсем в другом здании. Согласно одной из версий, его снимали уже на территории Подмосковья, принадлежащей «Мосфильму». Кстати, многих зрителей терзает вопрос: откуда у контрабандиста Лелика взялся роскошный автосервис? Самая правдоподобная версия звучит так: бандитизм — дело нестабильное, почему бы и не заняться подработкой в свободное время. Но это уже совсем другая история...