Реквием по Рязанову: россияне растоптали мэтра за позорный провал

Эльдар Рязанов навсегда вошел в историю как один из любимых советских режиссеров. Увы, но и у великого мэтра случались серьезные «проколы». Один из них — комедия «Старые клячи», вышедшая в 2000 году.

Сюжет рассказывает о четырех подругах, которые переживают тяжелые времена. Когда-то они были уважаемыми работницами, а теперь им приходится выживать в новых условиях и принимать суровую действительность. Благодаря своей хитрости они находят способы борьбы с теми, кто стали «хозяевами жизни».

Несмотря на участие в фильме признанных актеров и актрис, картина, по мнению зрителей, получилась провальной. С их слов, сценарий ни на что не годен, а финал получился просто позорным. Диалоги не «цепляют», и хорошего юмора почти нет. Зрители подытожили, что картина о новой России у Рязанова совсем не получилось. Вот что еще писали пользователи Сети: «Интересный фильм, но только на один раз», «Фильм не для смеха. Это реквием», «Откровенная халтура знаменитого режиссера. Плевок в историю. Стыдно от просмотра этой самодеятельности».