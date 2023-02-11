Рекордсмен вопиющих киноляпов: не поверите, что не так с комедией «Мистер и миссис Смит»

Легендарный комедийный боевик «Мистер и миссис Смит» до сих пор вызывает у зрителей бурный восторг. Но немногие замечали в картине нелепые киноляпы, которыми кишит лента. Эксперты обнаружили аж 133 ошибки, сделавшие фильм рекордсменом в этой «дисциплине».

Стоит обратить внимание на момент в ресторане, где у героини Анджелины Джоли отчетливо видна рука без тату. Однако уже наутро Джейн подходит к холодильнику, а рядом с ее локтем красуется «наколка».

Следующий момент — молниеносное переодевание Джона. Герой Брэда Питта угоняет авто в белой рубашке, а через несколько секунд он уже облачен в черный пиджак.

Еще один ляп, который трудно не заметить — сцена после драки и бурного примирения Джейн и Джона. На шум сбежались соседи, и пара открывает им дверь. Сначала супруг стоит слева, а уже через мгновение — справа.

Кроме того, авторы фильма пренебрегли локациями. В эпизоде, где герои угоняют минивэн, они находятся в Нью-Йорке. А уже следующий кадр резко переносит мистера и миссис Смит в Лос-Анджелес. Об этих и других киноляпах рассказал YouTube-канал kinomiraru.