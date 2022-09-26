Рекорд «Табор уходит в небо» не удалось побить ни одному фильму СССР

Картина Эмиля Лотяну «Табор уходит в небо» — без сомнения, главный советский фильм о цыганах. Рассказы Горького, перенесенные на экран молдавским режиссером, заворожили зрителей. А красавица Светлана Тома, исполнившая роль Рады, вызвала неподдельный восторг даже у самих представителей кочевого народа.

После того как в 1976 году фильм вышел на экраны, на съемочную группу и исполнителей главных ролей обрушилась невиданная слава. Картину посмотрели 65 млн советских зрителей, что мгновенно сделало ее лидером отечественного проката. Но и в мире фильм Лотяну пользовался небывалым успехом, ведь его копии продали в 112 стран, что является почти половиной земного шара.

Неудивительно, что этот рекорд так и не побили до сих пор ни советские, ни российские кинематографисты.