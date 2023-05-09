Рекорд СССР: вот сколько Высоцкий заработал всего за 5 дней
Многие даже в год не получали таких больших денег.
Владимир Высоцкий еще при жизни был признан легендой эстрады. Его концерты неизменно проходили при полных залах, а фанаты наизусть знали каждую его песню. И именно ему принадлежит рекорд по самому высокому гонорару в СССР.
Как рассказал его давний друг Валерий Янклович, на пике популярности Высоцкий познакомился с администратором, который предложил ему выступить на серии концертов. Организатор предлагал пять спектаклей в день в течение пяти дней, а за каждый платил по 300 рублей. Прославленный музыкант сразу же загорелся этой идеей и обратился за советом с Янкловичу, который в то время был администратором театра на Таганке и руководил его расписанием.
В итоге Янклович согласился, и Высоцкий провел все выступления. Практически за неделю ему удалось заработать рекордную сумму и стать одним из самых высокооплачиваемых артистов в стране.
«Все шло хорошо, они выполняли обязательства. У него был самый большой заработок в стране — семь с половиной тысяч за пять дней!» — цитирует слова Янкловича «Московский комсомолец».