Рекорд СССР: вот сколько Высоцкий заработал всего за 5 дней

Владимир Высоцкий еще при жизни был признан легендой эстрады. Его концерты неизменно проходили при полных залах, а фанаты наизусть знали каждую его песню. И именно ему принадлежит рекорд по самому высокому гонорару в СССР.

Как рассказал его давний друг Валерий Янклович, на пике популярности Высоцкий познакомился с администратором, который предложил ему выступить на серии концертов. Организатор предлагал пять спектаклей в день в течение пяти дней, а за каждый платил по 300 рублей. Прославленный музыкант сразу же загорелся этой идеей и обратился за советом с Янкловичу, который в то время был администратором театра на Таганке и руководил его расписанием.

В итоге Янклович согласился, и Высоцкий провел все выступления. Практически за неделю ему удалось заработать рекордную сумму и стать одним из самых высокооплачиваемых артистов в стране.