Рекорд Лолиты удивит любую россиянку: сотворить такое никому в голову не придет

Лолита Милявская не раз доказывала публике, что она не из робкого десятка. Певица не скрывает, что в ее биографии есть темные пятна. Например, артистка долгое время употребляла запрещенные препараты и выходила замуж не по любви, а по расчету.

Звезда признается, что на ее счету целых два фиктивных брака, что является рекордом среди звезд российского шоу-бизнеса. Впервые исполнительница вышла замуж сразу после того, как закончила обучение в Институте культуры. Мужем Лолиты стал сокурсник Александр Беляев, согласившийся помочь певице, чтобы ее не отправили по распределению в провинцию.

Второе фиктивное замужество подарило артистке звучную фамилию и возможность работать в столице. Тогда знаменитость оформила официально отношения с Виталием Милявским, с которым, по ее же словам, ни секунды не жила вместе. Об этом браке ни артистка, ни ее поддельный супруг не жалеют. Лолита подчеркивает, что бывший муж ей гордится и до сих пор не прочь назвать ее своей женой.