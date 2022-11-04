Рекламу с ним в 90-е не переключали: судьба парня с косой ошеломит всех

Российская реклама 90-х до сих пор привлекает внимание, достаточно посмотреть количество комментариев под роликами на YouTube. Но даже на фоне происходящего абсурда выделялось одно видео про «ТВ Парк».

Молодой симпатичный парень рекламировал журнал и проводил над ним опыт. «ТВ Парк» он помещал в воду, а обыкновенную газету — в серную кислоту. Журнал оставался целым, чего нельзя было сказать о растворившейся газете. В итоге ведущий делает вывод, как хорош «ТВ Парк», и произносит коронное: «А запах!» Затем парень вскидывает голову, и у него появляется роскошная светлая коса.

Молодой человек на протяжении всего ролика говорил на английском, поэтому многие решили, что парень иностранец. Но это не так. Александр Комаревцев родился в Тольятти. Еще в юности он перебрался в Москву, где и началась его рекламная карьера. К слову, с Комаревцевым всего было отснято пять роликов.

Неизвестно, что происходило с актером в 90-е. Однако есть информация, что он играл в театре «Орден» в Греции. Сейчас Комаревцев является одним из ведущих православного YouTube-канала «Елицы», где он рассказывает христианские притчи.