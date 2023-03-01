Рекламу с Брэдом Питтом запретили в Малайзии: вы точно не догадаетесь, что с ней не так

Брэд Питт за годы карьеры успел сняться не только в известнейших фильмах, но и стал героем множества рекламных роликов. Популярный актер, как уверены продюсеры, непременно привлечет внимание к тому или иному товару, но, как оказалось, это предположение не совсем верно.

Так, несколько лет назад концерн Toyota пригласил знаменитость стать героем серии роликов для малазийского рынка. Он снялся в коротком видео, как до этого делали десятки его коллег, но правительство страны посчитало рекламу неприемлемой. Чиновникам показалось, что белый мужчина, смотрящий с билбордов, оскорбляет жителей Малайзии, а в подобных роликах должны участвовать местные знаменитости.

«Почему мы должны использовать их лица в нашей рекламе? Разве наши люди недостаточно красивы?» — возмущался министр информации Зайнуддин Майдин.

В итоге всю кампанию с участием звезды ленты «11 друзей Оушена» запретили. Изображения и ролики с голливудским актером оказались вне закона.