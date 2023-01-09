Реинкарнация полная: живая копия принцессы Дианы заставит вздрогнуть любого (фото)

С момента трагической гибели принцессы Дианы прошло 25 лет, но она по-прежнему остается самой популярной женщиной на земле. Британцы и поклонники королевской семьи по всему миру продолжают горевать об утрате народной принцессы, стилю которой пытались подражать многие. Но такого успеха, как у Роуз ван Рийн, не удавалось добиться еще никому.

Блогер из Нидерландов выглядит как живая копия Дианы Спенсер — ее фотографии, размещенные в социальных сетях, заставят вздрогнуть любого. Впервые 21-летняя Роуз принялась копировать королеву людских сердец в 2021 году. Тогда она сделала себе точно такую же укладку, которую любила леди Ди. Тем самым знаменитость добилась невероятного сходства с матерью принца Уильяма и Гарри.

В таком образе блогер решилась пройтись по улицам Амстердама: этот выход в свет произвел эффект разорвавшейся бомбы. Увидев Роуз, прохожие буквально вскрикивали от удивления, поскольку им казалось, будто перед ними полная реинкарнация Дианы. Теперь многие ждут звезду соцсетей в Великобритании — на улицах Лондона она точно не останется незамеченной.