Реинкарнация, не иначе: этот красавчик клянется, что его отцом был Абдулов

При жизни Александр Абдулов был настоящим красавцем, который без труда сводил с ума женщин. Ходили слухи о многочисленных романах ловеласа на стороне: устоять перед его обаянием было невозможно.

Вот почему после смерти артиста начали объявляться его возможные внебрачные наследники. Самым известным из них стал Александр Коваль. Мужчина появился в нескольких популярных шоу, заявляя, что его мать трудилась швеей на съемках «Десяти негритят», где и закрутила роман с Абдуловым.

По его словам, женщина намеренно скрывала от сына эту информацию.

Она вырастила его одна. Коваль некоторое время занимался автобизнесом, но затем переехал в Москву и успешно окончил театральную студию. Его сокурсники первыми заметили поразительное сходство молодого мужчины и Абдулова. Казалось, что Александр — настоящая реинкарнация звезды кино и своего тезки.

Однако ДНК-тест не подтвердил слова Коваля. Позже выяснилось, что мужчина придумал себе эту легенду, чтобы прославиться и реализоваться в профессии. Правда, его мечта не сбылась — работу в кино парень так и не получил.