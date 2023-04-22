Реинкарнация Бодрова: увидев сына актера, можно подумать, что призраки существуют

Единственный сын Сергея Бодрова-младшего Александр появился на свет в августе 2002 года, за месяц до гибели артиста. Ребенок рос лишь под присмотром матери, однако с детства был похож на своего отца.

Как отмечала супруга артиста Светлана, характер маленького Саши — точная копия прославленного актера. Даже движения сына напоминали отца, что в первые годы очень пугало вдову знаменитости.

Перенял Александр от папы и любовь к творчеству, но решил связать себя не с кино, а с музыкой. Он уже давно показывает свои композиции публике и постепенно зарабатывает любовь поклонников по всей стране.

Александр старается не афишировать родство с легендой экрана, однако внешнее сходство ему не удается скрыть. Как отмечают пользователи Сети, 20-летняя знаменитость — копия своего отца. И Александр так сильно похож на Бодрова-младшего, что уже сейчас мог бы сыграть его в биографической ленте.