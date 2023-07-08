Регина Дубовицкая в молодости была очень хороша: не влюбиться невозможно

В 90-е годы телеведущая Регина Дубовицкая прославилась на всю страну благодаря юмористической телепередаче «Аншлаг». Дубовицкая обеспечивала платформой множество молодых талантов и дала путь на сцену целому поколению российских комиков. Мы знаем ее как обаятельную женщину с отличным чувством юмора, но даже не подозреваем, какой красавицей была Регина в молодости.

Регина Дубовицкая родилась в 1948 году в Костроме. С детства она посещала творческие кружки и увлекалась созданием стенгазет. После окончания школы она решила стать журналисткой, но поступить не смогла — слишком большой был конкурс. Тогда девушка поступила на факультет иностранных языков и устроилась на работу в местной газете.

Позже с опытом работы Дубовицкая легко устроилась на Всесоюзное радио, а в 1987 году пришла на телевидение с программой «Аншлаг». Известность по всей стране она получила уже в 40 лет, поэтому зрители даже не догадываются, какой популярная ведущая была в молодости.

В Сеть попали фото молодой Регины, и зрители просто ахнули. Кажется, с такой внешностью она могла легко построить карьеру не только на телевидении, но и в кино.