Редкое фото: вот как молодой Боярский выглядел без усов и шляпы

Пользователи Сети не раз прибегали к помощи фотошопа, чтобы увидеть, как Михаил Боярский выглядел бы без привычных ему внешних атрибутов. Однако поклонники артиста удивились по-настоящему, обнаружив его архивное фото.

Артиста запечатлели в студенческие времена, когда он носил длинные волосы и тщательно брился. В таком виде Боярскому легко было бы остаться неузнанным даже при личной встрече с фанатами.

Однако народную славу Михаилу Сергеевичу принес образ мушкетера, которого он придерживается до сих пор. И не зря, как считают россияне.