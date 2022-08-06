Редкое фото: вот как молодой Боярский выглядел без усов и шляпы
Музыканта невозможно узнать.
Пользователи Сети не раз прибегали к помощи фотошопа, чтобы увидеть, как Михаил Боярский выглядел бы без привычных ему внешних атрибутов. Однако поклонники артиста удивились по-настоящему, обнаружив его архивное фото.
Артиста запечатлели в студенческие времена, когда он носил длинные волосы и тщательно брился. В таком виде Боярскому легко было бы остаться неузнанным даже при личной встрече с фанатами.
Однако народную славу Михаилу Сергеевичу принес образ мушкетера, которого он придерживается до сих пор. И не зря, как считают россияне.
«Очень удачный и цельный образ: широкополая шляпа, очки с затемнением и усы. Художественно и стильно, ему очень идет. Редкие фотографии последних лет без вышеуказанных атрибутов, и что мы видим?! Испитое лицо с огромными мешками под глазами, жиденькие волосики, лоб с огромными залысинами», — высказался один из комментаторов.