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Редкое фото: вот как молодой Боярский выглядел без усов и шляпы

6 августа 2022 12:13
Редкое фото: вот как молодой Боярский выглядел без усов и шляпы

Музыканта невозможно узнать.

Пользователи Сети не раз прибегали к помощи фотошопа, чтобы увидеть, как Михаил Боярский выглядел бы без привычных ему внешних атрибутов. Однако поклонники артиста удивились по-настоящему, обнаружив его архивное фото.

Артиста запечатлели в студенческие времена, когда он носил длинные волосы и тщательно брился. В таком виде Боярскому легко было бы остаться неузнанным даже при личной встрече с фанатами.

Редкое фото: вот как молодой Боярский выглядел без усов и шляпы

Однако народную славу Михаилу Сергеевичу принес образ мушкетера, которого он придерживается до сих пор. И не зря, как считают россияне.

«Очень удачный и цельный образ: широкополая шляпа, очки с затемнением и усы. Художественно и стильно, ему очень идет. Редкие фотографии последних лет без вышеуказанных атрибутов, и что мы видим?! Испитое лицо с огромными мешками под глазами, жиденькие волосики, лоб с огромными залысинами», — высказался один из комментаторов.

Фото: Legion-Media
Елена Королева
Елена Королева
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