Редкое фото: как выглядит Гурцкая без фирменных черных очков

Диана Гурцкая с самого начала карьеры появлялась на публике только в больших черных очках. Певица не расставалась с ними в клипах и на сцене. О том, как выглядит лицо звезды без этого аксессуара, большинство поклонников даже не догадывались.

Много лет звезде не хватало смелости показать себя публике. Единственным случаем, когда Диана не надела очки, была фотосессия в изысканном украшении в восточном стиле. Брат артистки опубликовал фотографии, на которых лицо женщины наполовину закрыто металлическими подвесками.

Хвича Кварацхелия уговорил исполнительницу сделать снимки, не прикрывая лицо. Кадры получились очень яркими и вдохновляющими. Хотя Гурцкая изображена на них с закрытыми глазами, новый образ просто поразил поклонников.