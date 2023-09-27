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Редкое фото: как выглядит Гурцкая без фирменных черных очков

27 сентября 2023 06:30
Редкое фото: как выглядит Гурцкая без фирменных черных очков

Публика впервые увидела лицо артистки целиком.

Диана Гурцкая с самого начала карьеры появлялась на публике только в больших черных очках. Певица не расставалась с ними в клипах и на сцене. О том, как выглядит лицо звезды без этого аксессуара, большинство поклонников даже не догадывались.

Много лет звезде не хватало смелости показать себя публике. Единственным случаем, когда Диана не надела очки, была фотосессия в изысканном украшении в восточном стиле. Брат артистки опубликовал фотографии, на которых лицо женщины наполовину закрыто металлическими подвесками.

Хвича Кварацхелия уговорил исполнительницу сделать снимки, не прикрывая лицо. Кадры получились очень яркими и вдохновляющими. Хотя Гурцкая изображена на них с закрытыми глазами, новый образ просто поразил поклонников.

«Вот за что я обожаю свою работу», — заявил грузинский фотограф, публикуя результат работы.

Редкое фото: как выглядит Гурцкая без фирменных черных очков
Фото: legion-media.ru, unsplash.com, Социальные сети
Ирина Маркина
Ирина Маркина
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