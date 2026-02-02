Редко смотрю российские комедии, но эти 3 сериала советую всем: не зря у них оценки 7.7+ – «вот так я представляю кинематограф СНГ в будущем»

Забудьте о кринжовых диалогах и глупых шутках, здесь все почти как в жизни.

Иногда после долгого дня так хочется просто включить сериал, который не будет напрягать и позволит от души посмеяться и отвлечься. Но найти такую историю, где юмор будет умным, а герои живыми и близкими, не так-то просто.

К счастью, в современном российском кино есть несколько достойных комедийных проектов, которые способны и развлечь, и оставить после себя приятное послевкусие. Вот четверка сериалов, которые легко затягивают с первой серии.

«Трудные подростки» (2019–2023)

Оценка на Кинопоиске: 8.2

История рассказывает о группе уличных подростков, чью жизнь может изменить лишь один шанс, и этим шансом становится спорт. Их новый тренер при этом сам погряз в личных проблемах. Несмотря на драматичную основу, сериал наполнен живым, острым и ироничным юмором, а диалоги и реакции героев кажутся абсолютно естественными, что и делает сериал настоящим.

«В нашем кино такого не было ещё. Это на западе уже привыкли к таким откровенно честным сериалам, рассказывающим всю правду. Ну, назовите хоть один русский сериал мне про подростков, снят который был на гроши и показывал всю суть проблемы. В этой картине раскрываются проблемы буллинга, восприятия в обществе детей, у которых проблемы с законом, алкоголем и так далее»,

«Скажу прямо и сразу, сериал – это захватывающая жвачка, которую смотришь, не задумываясь, и это НЕВЕРОЯТНО КРУТО. Легкий сюжет, который генерирует РЕАЛИСТИЧНЫЕ, а, главное, веселые ситуации, из которых не менее реалистично главные герои выкручиваются. Вот так вот я представляю СНГ кинематограф в будущем», – восторгаются зрители проектом.

«257 причин, чтобы жить» (2020–2022)

Оценка на Кинопоиске: 7.7

Молодая женщина, победившая рак, осознаёт, что жизнь после болезни нужно начинать с чистого листа. Вместо депрессии она заводит блокнот, куда записывает самые разные причины для жизни, от мелких радостей до больших целей. Этот список становится началом тёплого, светлого и очень человечного приключения, полного надежды и лёгкого юмора.

«После просмотра нескольких серий остается впечатление легкого, доброго, с ноткой юмора и жизнелюбия сериала. Колкие фразы героини, отсутствие цензуры, гротескная глупость и алчность второстепенных героев – все это создает впечатление живой жизни, а не экранной истории. Смотреть или нет? Однозначно да», – отмечает одна из зрительниц.

«Беспринципные» (2020–2023)

Оценка на Кинопоиске: 7.7

Это история о компании друзей и коллег, чья жизнь бурлит вокруг Патриарших прудов. В их судьбах переплетаются карьера, романы, измены и постоянные попытки выручить друг друга из череды нелепых ситуаций. Сериал заряжен московским драйвом и самоиронией, так что скучать не придётся.

«Нет каких-то тяжелых завихрений сюжета, сложных логических цепочек, несостыковок – смотри и наслаждайся. А если и есть какие-то просчеты, то какая разница? Как минимум улыбку он вызовет, а это уже хорошо. Интересные жизненные ситуации, которые случаются в любимом для меня городе. Все снято стильно и со вкусом»,

«Мне кажется, не надо подходить к такому кино с меркой Каннского фестиваля, тогда это позволит вам получить наслаждение от этого жанра, ведь фильм снят качественно, актеры играют профессионально, а что важнее, от души наслаждаясь процессом. Это сразу чувствуется», – пишут зрители.

