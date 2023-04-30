Редко себе такое позволяет: раздетая Александрова вскружила голову сотням мужчин

Марина Александрова завоевала фанатов по всей стране не только своей карьерой, но и красотой. При этом артистка, в отличие от многих своих коллег, старается не делиться откровенными публикациями и лишь в редких случаях нарушает это правило.

Так, в своем блоге она опубликовала серию снимков, сделанных во время очередного отпуска. На фотографиях звезда «Екатерины» позирует в откровенном купальнике на борту яхты и красуется своей спортивной фигурой.

Неожиданная запись шокировала подписчиков знаменитости. В комментариях они признались, что не ожидали такой откровенной публикации от Александровой. По их мнению, артистка выглядит значительно эффектнее большинства других отечественных знаменитостей и по праву считается одной из самых красивых звезд страны.э