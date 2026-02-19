Рэдклифф сделал неожиданное признание о фильмах по «Гарри Поттеру» — своему сыну их не покажет: счет в пользу сериала HBO

Дэниел Рэдклифф уже придумал, как познакомит своего сына с миром «Гарри Поттера». Вот только классические фильмы со своим участием показывать ребенку не планирует. У актера на этот счет совсем другие соображения.

В интервью The New York Times Рэдклифф поделился: было бы идеально, если бы сын открыл для себя вселенную через новый сериал HBO.

Надеюсь, у меня будет возможность просто включить его, и ему не придется лицезреть меня в этих фильмах, — признался актер.

Мальчик появился на свет в апреле 2023 года, так что до погружения в мир Хогвартса ему пока далеко. Но Рэдклифф уже сейчас дал понять: навязывать свое наследие не собирается. Если сын сам увлечется, отец будет рядом и поддержит. Но подталкивать — ни в коем случае.

Сериал от HBO стартует в начале 2027 года. Главные роли доверили новичкам: Доминик Маклафлин станет Гарри, Арабелла Стэнтон — Гермионой, а Аластер Стаут — Роном. Рэдклифф уже отправил письмо новому исполнителю роли Поттера с пожеланиями удачи и попросил фанатов не сравнивать новичков с оригинальным трио.

Не хочу становиться странным призраком в жизни этих детей, — объяснил он.

Сам актер не раз признавался, что ему непросто пересматривать свои старые работы. В одном из интервью он честно сказал, что ненавидит смотреть на себя на экране.

Выбор в пользу нового сериала — это не попытка спрятать от ребенка волшебный мир, а скорее способ подарить ему ту же магию, но в версии, которую отец сможет смотреть вместе с ним без смущения.

