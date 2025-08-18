Меню
Редкий турдизи, где героиня ломает жанровые рамки: «Меня зовут Фарах» заслуженно получил 8 баллов — реплики разбирают на цитаты

18 августа 2025 15:41
Она не ждет спасения и рыцаря на белом коне.

Тема феминизма в турецких сериалах поднимается нечасто — жанр обычно не располагает к таким экспериментам. Но в 2023 году сериал «Меня зовут Фарах» перевернул систему.

Главная героиня получила несвойственные для турдизи качества: смелость, самостоятельность, умение влиять на события и принимать решения, а не просто быть объектом любовных интриг. Сценаристам удалось создать героиню, которая одновременно вызывает сопереживание и восхищение, ломает привычные стереотипы и не отворачивает от себя навязыванием той самой «повесточки».

Результат не заставил себя ждать: 8 баллов на «Кинопоиске» подтверждают, что это не просто попытка выделиться, а качественный продукт. Просто глоток свежего воздуха.

Фарах против системы

Демет Оздемир сыграла Фарах — молодую женщину, которая раньше работала врачом в Иране. Она переезжает в Турцию, потому что ее ребенок серьезно болен и нуждается в лечении. Но на новом месте судьба оказывается беспощадной: Фарах приходится работать уборщицей, и одновременно ее втягивают в опасные дела мафиози.

Девушка вынуждена решать проблемы в мире, где само ее существование уже становится проблемой. Ее преследуют иранские власти, она — мать-одиночка, которой приписывают всевозможные грехи.

Здесь даже доброта — преступление. Твоя ошибка в том, что ты дышишь, — говорит Фарах в пятой серии.

Эта реплика сильно зацепила зрителя, усиливая сопереживание и погружая в атмосферу тихого отчаяния. А фраза несостоявшейся свекрови Фарах вдохновила турчанок:

У каждой женщины есть хозяин.

После выхода сериала в Турции прошли митинги с лозунгами «У меня нет хозяина!», на плакатах также красовалась другая фраза Фарах:

Сломайте меня — я все равно выживу.

Простой сериал о бандитах и сильной женщине сумел показать, что даже под таким соусом можно рассказывать о реальной борьбе добра со злом. И ощущается это все очень органично в контексте.

Ранее мы писали: «Бил все рекорды по рейтингам»: лишь один сериал за 4 года оказался круче «Жизни по вызову» — но у драмы с Прилучным есть шанс его обойти

Фото: Кадры из сериала «Меня зовут Фарах»
Валерия Белашкова
Валерия Белашкова
