Редкая болезнь изменила лицо иностранки: ей запрещали смотреть в зеркало

Тайла Клемент появилась на свет с весьма редкой аномалией — синдромом Мебиуса. Из-за этого девушка не может улыбаться и даже поднять уголки своей верхней губы. И подобная особенность стала поводом для десятка комплексов, с которыми Тайла боролась большую часть жизни.

В молодости девушка даже пыталась обратиться за помощью к хирургам. Несколько операций они пытались восстановить нервные окончания Тайлы, но им не удалось добиться успеха. Пациентка так сильно ждала выздоровления, что родные и врачи даже не разрешали ей смотреть в зеркало в первые недели после хирургического вмешательства.

«Я думала, что операция решит все мои проблемы, ведь надо мной так много издевались. Но этого не произошло», — вспоминала в одном из интервью девушка.

В итоге Тайле пришлось смириться с ситуацией. Со временем ей удалось принять и полюбить свою внешность, а несколько лет назад она начала карьеру модели. Сегодня она может похвастаться успешной работой и популярным блогом, в котором рассказывает о своей жизни и синдроме Мебиуса, ведь многие люди даже не догадываются о таком заболевании.