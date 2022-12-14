Редкая болезнь Андре Гиганта отразилась на его дочери: вот какой она выросла (фото)

Звезда ринга Андре Гигант лишь однажды стал отцом: в 1979 году родилась его дочь Робин. Из-за загруженного графика ему редко удавалось видеться с наследницей, однако она все равно решила пойти по стопам своего отца.

Свою жизнь Робин решила тоже посвятить реслингу. И помогают ей в этом не только наставления Андре Гиганта, но и родство с ним, так как ей передалась болезнь отца — акромегалия. Сейчас ее рост составляет 180 сантиметров, а вес — уже больше 100 килограммов.

Из-за внешнего сходства многие поклонники именуют Робин как Дочь Андре Великана, что она нередко использует в качестве официального псевдонима на ринге. Как и отцу, ей удалось построить успешную карьеру: как пишут СМИ, ее заработок составляет больше 500 тысяч долларов в год.

При этом знаменитость не стесняется своей необычной внешности. Робин постоянно экспериментирует со своим стилем и совсем не ориентируется на общественное мнение.