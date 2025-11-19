Редчайший 100% рейтинг: лишь 1 фантастический фильм за 5 лет смог добиться этой оценки

Меню
19 ноября 2025 13:17
В главной роли звезда «Игры в кальмара».

За последние пять лет в мире вышло множество выдающихся фантастических фильмов, но немногим из них удается достичь совершенства в глазах критиков. Речь идет о редчайшем 100% рейтинге на Rotten Tomatoes.

И тот факт, что этой чести удостоился именно азиатский фильм-катастрофа, глубоко символичен. В то время как западный кинематограф часто делает акцент на зрелищности и масштабе разрушений, южнокорейские авторы предложили философское исследование человеческой природы в условиях апокалипсиса.

Для сравнения, вот сколько набрали громкие новинки последних лет:

  • «Годзилла: Минус один» (2023) – 99%;
  • «Ледяной Нептун» (2022) – 96%;
  • «Дюна» (2021) – 93%;
  • «Дюна: Часть вторая» (2024) – 93%;
  • «Долгая прогулка» (2025) – 88%;

Все эти фильмы демонстрируют отличное качество, но лишь ленте под названием «Выжившие. Бетонная утопия» удалось достичь абсолютного признания, подтвердив, что глубина мысли и психологическая достоверность иногда важнее самых впечатляющих спецэффектов. А теперь поподробнее.

«Выжившие. Бетонная утопия»: сюжет

После чудовищного землетрясения, превратившего Сеул в руины, уцелел лишь один жилой небоскреб. Он становится последним оплотом надежды для всех выживших. Однако поначалу радушные местные жители быстро понимают, что ресурсы ограничены.

Чтобы выжить, они принимают жестокое решение: изгнать всех беженцев, не прописанных в их доме. Объединившись вокруг нового лидера, они проводят тайное голосование и силой выдворяют «чужаков», захлопывая двери своего бетонного рая.

Внутри здания они выстраивают хрупкое, но строго организованное общество с четким разделением обязанностей: есть отряды охраны порядка, медицинская служба и группа добытчиков, которая рискует жизнью в заброшенном городе.

Но скоро идеальная система дает сбой, и конфликт извне перерастает в кровавую борьбу за власть внутри.

Звездный актерский состав

Главные роли в этом напряженном психологическом триллере исполнили одни из самых известных корейских актеров: Ли Бён Хон (звезда «Игры в кальмара») и Пак Соджун (известный по фильму «Паразиты»).

Признание критиков и рейтинги

Несмотря на довольно скромные зрительские оценки – 6.6 на Кинопоиске и IMDb, – картина была восторженно встречена критиками по всему миру. Редкий 100% рейтинг на Rotten Tomatoes говорит сам за себя: ленту хвалят за интеллектуальную глубину, мощную актерскую игру и убедительную антиутопическую концепцию.

Вот что говорят критики:

«Таким мог бы быть сценарий от Джорджа Оруэлла, если бы тот поработал риелтором в Корее»,

«Хотя метафора иногда слишком прямолинейна, режиссеру нельзя отказать в цельности видения. Каждая деталь – от визуала до звука и актерской работы – выверена до мелочей»,

«Игра Ли Бён Хона и проработанный до мельчайших деталей мир выделяют этот триллер среди многих других социальных драм последних лет»,

«Фильм поражает до глубины души – настолько реалистично выглядят разрушения и звучат крики людей. Невольно задаешься вопросом: а как бы я сам поступил на месте этих героев?».

Так что если искали зрелищный и при том не лишенный смысла экшен на вечер, считайте, что вы его нашли. А заодно взгляните на сериал, за который поручился сам Кодзима — новинка Netflix оказалась настолько хороша, что он посмотрел все 6 серий залпом.

Фото: Legion-Media, кадры из фильма «Выжившие. Бетонная утопия» (2023)
Ольга Назарова
Ольга Назарова
