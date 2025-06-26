Редактор модного журнала, мстительная бывшая и даже Железная леди: топ-5 лучших ролей недавней именинницы Мерил Стрип

Несмотря на появление все большего количества новых лиц в индустрии с каждым годом, Мэрил Стрип неизменно остается легендой кинематографа, о карьере которой многие могут только мечтать.

Буквально на днях, 22 июня, актриса отметила свое 76-летие, но завершать свою карьеру, не сбавляющую обороты вот уже почти пять десятилетий, пока не планирует — сейчас Стрип задействована в сразу нескольких фильмах и сериалах, которые выйдут на экраны в ближайшие пару лет. Пока поклонники актрисы находятся в режиме ожидания, тем, кто хочет познакомиться с творчеством Стрип поближе, тоже стоит оценить ее самые выдающиеся роли — о них и рассказываем в этой подборке.

Фактически один из первых заметных фильмов, главная роль в котором досталась молодой Мэрил Стрип, «Крамер против Крамера» принес актрисе ее первый «Оскар» за лучшую женскую роль второго плана, и более чем заслуженно. В центре сюжета картины — оказавшаяся на грани расставания пара, которой предстоит столкнуться со всеми социальными проблемами по ходу их бракоразводного процесса. Стрип же в фильме удалось создать гораздо более сложный образ, нежели одноименном романе Эвери Кормэна, — что в целом задало тон будущей карьере актрисы, которая известна благодаря воплощению на экране комплексных женских образов.

Драма, принесшая Стрип еще одну номинацию на «Оскар», «Силквуд» стал еще одним подтверждением того, что на легкие роли актриса принципиально не соглашалась. Так, в фильме, основанном на реальных событиях, Стрип перевоплощается в Карен Силквуд — активистку, погибшую при загадочных обстоятельствах во время расследования нарушений на заводе, на котором она работала. Героиня Стрип не стремится понравиться окружающим и вместо этого остается верна своим идеалам и целям — что позволяет отнести фильм в список лучших работ Стрип, которая и стремилась исследовать сложности жизни своих персонажей.

В хитовой драме, снятой Клинтом Иствудом с ним же в главной роли, Мэрил Стрип сыграла, когда ей было 45 лет — и хотя студии настаивали на необходимости найти более молодую актрису, Иствуд отстоял свое решение, не видя никого более подходящего на роль. Интуиция режиссера не подвела — «Мосты округа Мэдисон» стали одной из самых сильных работ в портфолио Стрип, которой в очередной раз удалось создать на экране сложный психологический образ женщины, оказавшейся в непростом положении.

Пожалуй, одна из самых незабываемых ролей Стрип на большом экране, образ Миранды Пристли остается чуть ли не самым узнаваемым в истории кино. Хотя сама героиня по большей части вдохновлена редактором журнала Vogue Анной Винтур, Стрип категорически отказалась основывать свой образ лишь на слухах о жестких методах руководства Винтур, а потому готовилась к роли преимущественно при помощи одноименного романа Лорен Вайсбергер. Игра Стрип в итоге удостоилась всевозможных похвал и принесла ей 14 по счету номинацию на «Оскар».

Биографическая драма о жизни бывшего премьер-министра Великобритании Маргарет Тэтчер стала еще одним переломным моментом в карьере самой Мэрил Стрип, которая удостоилась очередного «Оскара» на церемонии в 2012 году. Хотя критики не поскупились и на негативные отзывы, обвинив «Железную леди» в переписывании истории и недостаточном анализе политического пути Тэтчер, игры Стрип это не коснулось — что, в общем-то, и привело актрису к статусу трехкратной лауреатки премии «Оскар».

Кстати, «Железной леди» до сих пор припоминают незаслуженные престижные награды, в том числе и статуэтку «Золотой глобус» — об этом и других фильмах, которые, по мнению многих, не так уж достойны такой похвалы, мы уже написали тут.