Речь не про Ахеджакову: будете хохотать, узнав, кого чаще других снимал в своих фильмах Рязанов

Эльдар Рязанов никогда не скрывал, что предпочитает снимать только любимых аристов в своих картинах. Во многих его работах можно увидеть Лию Ахеджакову, Андрея Мягкова или, например, Людмилу Гурченко. При этом далеко не все догадываются, кого чаще всего снимал прославленный постановщик.

Как оказалось, сам Рязанов любил прописывать себе эпизодические роли. Артист в своих же работах появлялся в весьма комичных камео. Так, внимательные поклонники видели его в комедии «Дайте жалобную книгу», где он стал редактором газеты. А в «Стариках-разбойниках» он оказался случайным прохожим, который разговаривает с Юрием Никулиным через окно.

Всего постановщик 18 раз появлялся в собственных работах. Подобный рекорд сделал его самым снимаемым у себя же артистом, ведь ни с кем Рязанов не работал так часто. А популярнейшие в его фильмах актеры Валентина Талызина, Лия Ахеджакова и Георгий Бурков поработали с ним лишь в семи картинах каждый.