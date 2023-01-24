Рецепт стройности советских модниц: для похудения достаточно одного продукта

Борьба с лишним весом еще никогда не была такой простой.

Вопрос о том, как быстро сбросить пару лишних килограммов, всегда интересовал женщин. Долгие и мучительные эксперименты со всевозможными диетами привели к одному выводу — чтобы обзавестись стройной фигурой необходимо включить в свой рацион один продукт.

Этот секрет раскрыли еще советские модницы. Именно они придумали устраивать так называемые разгрузочные дни, позволяющие всего за сутки избавиться от полутора килограммов.

Как пишет портал Wday , в разгрузочный день меню жительницы СССР состояло из одного литра кефира. Такой рацион позволял не только потерять нежелательные сантиметры в области талии, но и дать передышку пищеварительной системе, а также позволить организму привыкнуть к маленьким порциям пищи. Однако здесь есть крайне важное условие: устраивать такие дни можно не больше двух раз в неделю.