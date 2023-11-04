Рецепт пюре по советскому ГОСТу прост: нужно всего лишь следовать нескольким правилам

Картофельное пюре — это та еда, которая в СССР и во всем постсоветском пространстве часто заглядывала на ужин. И богатые, и бедные любили вкусный и простой гарнир. У каждой хозяйки был свой секретный способ приготовления «пюрешки», однако блюдо по советскому ГОСТу побеждало каждый такой рецепт. Вот что нужно знать, чтобы сварить идеальное пюре. Первое и самое важное: выбор картофеля. Берем рассыпчатые сорта (подойдет «Синеглазка»).

Картошку чистили и резали на четвертинки. Главное, чтобы они получились в итоге одинакового размера. Кстати, многие считают, что следить за картошкой во время варки не нужно — это фатальная ошибка. Лишняя влага не должна попадать в пюре, иначе вкус у блюда будет «не тот», водянистый.

Обязательные ингредиенты: молоко и сливочное масло. «Зажиточные» любители вкусно поесть молоко брали в одинаковом соотношении со сливками. Не забудьте подогреть молоко, холодное вливать тоже ошибка: картошка будет плохо взбиваться, а еще и цвет сменит на грязно-серый. Со сливочным маслом все действует в обратную сторону: оно должно быть холодненьким — только из холодильника.

Лайфхак советских поваров — вместо молока использовать ту самую воду, в которой варилось пюре. Считалось, что это удешевляет блюдо и не отражается на его вкусовых качествах. Разумеется, отражается. Поэтому использовать хитрость стоит только в очень стесненных условиях или при приготовлении огромного количества пюре.