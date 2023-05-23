Рецепт молодости Маши Распутиной шокировал народ: повторять опасно для жизни

Звезды российского шоу-бизнеса уже давно стали постоянными клиентами пластических хирургов. Но кроме частых операций знаменитости также не прочь использовать методы народной медицины, которые не проверены.

Так, Маша Распутина призналась, что ежедневно пьет перекись водорода. Экстравагантная певица каждое утро начинает с трех стаканов воды, куда добавляет 30 капель чудодейственного средства. Однако медики никак не подтверждают, что это химическое соединение способствует омоложению. Поэтому ритуал эстрадной дивы не имеет под собой никакого научного обоснования.

Тем не менее роскошная блондинка утверждает, что благодаря такому коктейлю она укрепляет свой организм. В программе «Судьба человека» она также призналась, что перекись водорода помогает ей защищаться от болезней. И все же следовать советам Распутиной достаточно опасно, поскольку такое самолечение может привести к плачевным последствиям.