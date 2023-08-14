Рецепт завтрака, который помог Пахмутовой дожить до 93 лет, прост: нужно два ингредиента

Александра Пахмутова поражает поклонников не только своим талантом, но и долголетием. В свои 93 года она ведет весьма активный образ жизни, а не так давно порадовала поклонников живым выступлением на одном из концертов. Долгие годы поклонники пытались узнать секрет долголетия знаменитости, который оказался весьма прост.

По словам Пахмутовой, она никогда не ограничивала себя в пище и отказывалась от диет. Но ее завтрак на протяжении многих лет состоит из одного блюда. Она вместе с мужем Николаем Добронравовым предпочитает в качестве первого приема пищи кашу. Супруги выбирают гречневую или овсяную и готовят ее самым обычным образом — просто отваривают в воде.

О пользе каш на завтрак рассказал доктор Александр Мясников в шоу «О самом главном». Они питательны, в них содержится множество необходимых организму элементов. И они на самом деле могут увеличить продолжительность жизни.